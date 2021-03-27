Ozan Tufan, Norveç ile oynadığımız Dünya Kupası grup elemeleri ikinci maçında jeneriklik bir gole imza attı.

EURO 2020 biletini kapan A Milli Takımımız, şimdi de 2022 Dünya Kupası'nı katılmak için mücadesini sürdürüyor.

Grup elemeleri ilk maçında Hollanda'yı 4-2 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bu kez Norveç ile karşı karşıya geldi.

Ozan ve Çağlar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatan milliler, ikinci devreye de fırtına gibi başladı.

JENERİKLİK GOL ATTI

İlk golün sahibi Ozan, mücadelenin 59. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu.

İşte o güzel gol:

Ozan Tufan'dan Norveç'e harika gol - İZLE