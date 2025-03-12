Özel Olimpiyatlar'da Türk sporculardan çifte madalya

İHA

İtalya’nın Torino kentinde devam eden Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’nın dördüncü gününde, Özel Olimpiyatlar Türkiye sporcuları, alp disiplini branşında iki madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Sestriere Vialattea Kayak Merkezi’nde 12 Mart 2025’te gerçekleşen dev slalom final yarışlarında, milli sporcularımız gösterdikleri üstün performansla Türkiye’yi gururlandırdı.

EDANUR BİÇER'DEN ALTIN, BEYAZ KİRENLİ'DEN BRONZ MADALYA

Alp disiplini dev slalom mücadelesinde Eda Nur Biçer, 1:26.290’lık derecesiyle altın madalyanın sahibi olurken, Beyza Kirenli ise 1:56.010’luk süresiyle bronz madalyayı kazandı. Yarışta Şehriye Naz Koncalıoğlu dördüncü, Enver Eren Kebapçıoğlu ise beşinci sırada yer aldı. Berat Kömbeci ise yarışları tamamlayamayarak elendi.

Özel Olimpiyatlar Dünya Kış Oyunları’ndaki heyecan, 13 Mart’ta Super G slalom yarışlarıyla devam edecek. 14 ve 15 Mart’ta ise sporcular, slalom final yarışlarında madalya için mücadele edecek. Öte yandan, kayaklı yürüyüş branşında Türkiye’yi temsil eden Sude Cihan ve Batuhan Uludağ, 13 ve 14 Mart’ta madalya için piste çıkacak.