Özel sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de altın madalya kazandı

Milli sporcu Mihriban Korkmaz, Dubai'de düzenlenen Uluslararası Para Atletizm Grand Prix'inde altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre gülle atma dalında mücadele eden Mihriban, 13,24 metrelik derecesiyle altın madalya elde etti. Aynı kategoride yarışan Eda Yıldırım ise 12,45 ile ikinci oldu.

Turnuvanın ilk gününde uzun atlamada Fatma Damla Altın, Türkiye'ye altın madalya, Edanur Akın ise bronz madalya kazandırmıştı.

"SPORCULARIMIZA GÜVENİMİZ SONSUZ"

Organizasyonu yerinde takip eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dubai'de IPC onaylı bu yarışta 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandık. Ayrıca Mihriban Korkmaz gülle atma stilinde 13,24 metre atarak Türkiye rekoru kırdı. Özel sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Sporcularımıza güvenimiz sonsuz. Birbirine kenetlenmiş ve birbirinin başarısı ile tek yürek olmuş bir milli takım kadrosu var. Madalyaların ve rekor derecelerin devamı gelecektir."