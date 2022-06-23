Özel sporculardan Dünya Şampiyonası'nda 14 madalya

Çekya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Atletizm, Masa Tenisi ve Tenis Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 14 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nymburk şehrindeki organizasyonun ilk gününde 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 14 madalya alan milli sporcular, ikinci günde de başarılı sonuçlarına devam etti.

14 madalya kazandılar

AA'nın haberine göre; Milli sporcular ikinci günü 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalyayla tamamladı.

Atletizmde Emirhan Akçakoca, 100 metrede dünya rekoru kırarak aldığı altın madalya dışında, bin 500 metre ve uzun atlamada da altın madalyayı boynuna taktı.

Dilara Çevik 100 metre ve gülle atmada altın, 400 metrede gümüş, Ali Topaloğlu gülle atmada altın, 100 metrede gümüş, bin 500 metrede bronz, Münevvere Yılmaz bin 500 metrede gümüş, gülle atmada bronz, Kardelen Demir ise bin 500 metrede bronz madalya elde etti.

Benay Balcı ve Merve Peker'den oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Kadın Milli Takımı gümüş, Erman Çetiner ve Salihcan Öztankal’dan oluşan Özel Sporcular Down Masa Tenisi Erkek Milli Takımı ise çiftlerde bronz madalya aldı.

İlk 2 günde 28 madalya kazandık

Millilerin ilk iki gün sonunda madalya sayısı 10 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 28 madalya oldu. Şampiyona 26 Haziran'a kadar sürecek.