Para halterde milli sporcu Besra Duman olimpiyat ikincisi

AA & Ensonhaber
Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter karşılaşmalarında milli sporcu Besra Duman, 55 kilo kategorisinde finale yükseldi. İlk denemesinde 113 kiloyu kaldıran Duman, ikinci denemesinde 118 kiloda başarısız oldu.
GÜMÜŞ MADALYA İLE ÇITAYI YÜKSELTTİ
Üçüncü hakkında ise 122 kiloyu kaldırmayı başaramayınca gümüş madalya ile yetindi.
Tokyo 2020'de bronz madalya kazanan Besra Duman, Paris 2024'te performansını geliştirerek gümüş madalya almayı başardı.
Altın madalya Mısırlı sporcu Rehab Ahmed'e giderken, Taylandlı Kamolpan Kraratpet bronz madalyanın sahibi oldu.
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