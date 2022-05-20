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    Para masa tenisçilerden 4 madalya

    Ürdün'de devam eden Para Masa Tenisi Al-Watani Açık Turnuvası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
    • 20.05.2022 - 23:24
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    Para masa tenisçilerden 4 madalya

    Türk sporcular birçok branşta 'engelleri aşmaya' devam ediyor.

    Para masa tenisinde 4 madalya

    AA'nin haberine göre; başkent Amman'da düzenlenen turnuvada 10. kategoride mücadele eden Ümran Ertiş altın, 4. kategoride İrem Oluk gümüş, Süleyman Vural bronz, 5. kategoride Hamza Çalışkan da bronz madalya elde etti.

    16 ülkeden 91 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.

    Para masa tenisçilerden 4 madalya #1


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