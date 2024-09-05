Para masa tenisinde Kübra Korkut olimpiyat ikincisi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S7 sınıfında milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

AA & Ensonhaber

South Paris Arena 4’te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında, milli sporcu Kübra, S7 sınıfı finalinde son üç Paralimpik Oyunlar’ın şampiyonu Hollandalı Kelly Van Zon ile karşı karşıya geldi. Kübra, ilk iki seti 11-7 ve 11-3’lük skorlarla kazanarak etkileyici bir başlangıç yaptı. Üçüncü sette 7-3 önde olmasına rağmen Van Zon’un geri dönüşüne engel olamayan Kübra, seti 8-11 kaybetti. Dördüncü seti de 10-12 kazanan Hollandalı rakibi, durumu 2-2’ye getirdi.

KELLY VAN ZON, ÜST ÜSTE 4. KEZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

Son sete hızlı başlayan Kelly Van Zon, saha değişimine 5-2 önde girdi. Set boyunca daha az hata yapan Van Zon, seti 11-4, maçı ise 3-2 kazanarak üst üste dördüncü kez Paralimpik şampiyonu oldu.

KÜBRA OLİMPİYAT BAŞARISINI YÜKSELTTİ

Kariyerinde Londra 2012’de takım kategorisinde gümüş, Rio 2016’da bireyselde gümüş, Tokyo 2020’de bronz madalya kazanan Kübra, Paris 2024’ü gümüş madalya ile tamamladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yerinde takip etti. Bu sonuçla Türkiye’nin Paralimpik Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı 20’ye yükselirken, oyunlar tarihindeki en başarılı performansını sergileyen Türkiye’nin şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunuyor. Oyunlar, 8 Eylül'de sona erecek.