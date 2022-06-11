Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında Fatma Damla Altın, Uzun Atlama müsabakasında Tokyo'da madalya kazanan rakiplerini geride bıraktı ve altın madalya kazandı.

8-11 Haziran 2022 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris kentinde gerçekleştirilen Open Paris 2022 Grand Prix turnuvasında gerçekleştirilen Uzun Atlama müsabakasında Para Atletizm milli sporcusu Fatma Damla Altın, Tokyo’da madalya kazanan rakiplerini geride bırakarak, 5.52 metre derecesi ile Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Birol Aydın: "Hedefimiz Paralimpik Oyunlar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, “Başta Fatma Damla Altın olmak üzere, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz, Paralimpik Direktörümüz Aytunç Göz’ün nezaretinde 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda rekor sporcu ile katılmak ve altın madalya kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

Para milli sporcu Fatma Damla Altın'dan Fransa’da altın madalya - VİDEO