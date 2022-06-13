Para milli yüzücü Sümeyye Boyacı dünya şampiyonu

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, Sevilay Öztürk de ikinci oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Madeira Adası'nda devam eden organizasyonda, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda 3. olan Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstü kategorisinde 41.58 saniyelik derecesi ile dünya şampiyonasında altın madalya kazandı.

Sevilay Öztürk'ten gümüş madalya

AA'nın haberine göre; Şampiyonada 50 metre sırtüstünde mücadele eden milli sporcu Sevilay Öztürk (solda) ise 44.45 saniyelik derecesiyle gümüş madalya aldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı ile gümüş madalyanın sahibi olan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 41.58'lik derecesiyle dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı ile 44.45'lik derecesiyle gümüş madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik ediyorum. Elde ettikleri başarılara yenisini ekleyen Sümeyye ve Sevilay kazandıkları madalyalarla bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."