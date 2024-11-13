Paraguay'dan Lionel Messi kararı! Formasını giyen maça alınmayacak

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Dünya Kupası Elemeleri'nde Paraguay ile Arjantin, 15 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde ise Paraguay'da yıldız futbolcu Lionel Messi için yasak geldi.

MESSİ FORMASI GİYENLER STADYUMA ALINMAYACAK

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Paraguay Futbol Federasyonu, maça Lionel Messi forması ile gelecek taraftarları stadyuma almama kararı aldı.

Messi için uygulanacak yasağın sadece Arjantin Milli takımı forması için geçerli olmadığı, 37 yaşındaki futbolcunun Barcelona veya Inter Miami formalarını giyen taraftarların da stadyuma alınmayacağı kaydedildi.

İspanyol basınında, "Messi karşıtı karar" olarak yorumlanan haberde; Paraguay'ın, stadyumda güvenliği sağlamak ve yaşanabilecek gerginliği önlemek için bu kararı aldığı kaydedildi.

PARAGUAY, BENZER UYGULAMAYI DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Paraguay, benzer bir uygulamaya Brezilya maçında da gitmiş ve Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un adının yazılı olduğu formayı giyen taraftarlar maça alınmamıştı.