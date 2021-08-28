Paralimpik müsabakalarında madalya sayımız 25'e yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat oyunları'nda paralimpik müsabakalarında Recep Çifçi ve Besra Duman bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 25'e çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlar'ında müsabakalar devam ediyor.

Erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi bronz madalya kazandı.

Müsabakadan sonra açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım daha yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim.

"MİLLETİMİZİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN YANIMIZDA HİSSETTİK"

Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

MADALYA SAYIMIZ 25'E YÜKSELDİ

Kadınlar halterde 55 kiloda altın madalya için 126 kilo deneyen 20 yaşındaki milli sporcu Besra Duman, 124 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.

Böylece paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi.

İlk madalya 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanılmıştı.



