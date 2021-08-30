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    Paralimpik Oyunlar'da golbol takımı çeyrek finalde

    2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
    • AA
    • 30.08.2021 - 04:44
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    Paralimpik Oyunlar'da golbol takımı çeyrek finalde

    Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.

    GOLBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

    Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.

    MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI

    İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.

    Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.

    Paralimpik Oyunlar da golbol takımı çeyrek finalde #1

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