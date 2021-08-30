- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Paralimpik Oyunlar'da golbol takımı çeyrek finalde
Paralimpik Oyunlar'da golbol takımı çeyrek finalde
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları erkekler golbol B Grubu son maçında Türkiye, Ukrayna'yı 1-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
- AA
- 30.08.2021 - 04:44
Makuhari Messe Spor Salonu'nda Golbol Erkek Milli Takımı, 4. maçında Ukrayna ile karşılaştı.
GOLBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE
Karşılaşmayı Tuncay Karakaya'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan ay-yıldızlılar, grupta ikinci galibiyetini aldı ve son 8 arasına kalmayı başardı.
MİLLİ TAKIMIN DİĞER MAÇLARI
İlk iki maçında Almanya ve Belçika'ya 6-4 kaybeden Türkiye, Çin karşısında ise 6-3 galip gelmişti.
Erkekler golbol branşının çeyrek final maçları, yarın oynanacak.