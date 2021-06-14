Patrick Schick orta sahadan gol attı

EURO 2020 grup maçları devam ederken Çekyalı futbolcu Patrick Schick, İskoçya ağlarına enfes bir gol gönderdi.

EURO 2020 D Grubu karşılaşmasında İskoçya ve Çek Cumhuriyeti kozlarını paylaştı.

TURNUVANIN GOLÜ OLMAYA ADAY

Çekyalı futbolcu Patrick Schick'in yıldızlaştığı karşılaşmaya da yine başarılı futbolcunun golü damga vurdu.

Kaleci Marshall'ı önde gören 25 yaşındaki futbolcu düzgün bir vuruş yaparak takımını 2-0 öne geçirirken, futbolseverler de yıllarca unutamayacakları bir gole şahitlik etti.