Pepe, Portekiz kadrosundan çıkarıldı

Portekiz Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını yerine Tiago Djalo’nun çağrıldığını açıkladı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off turunda A Milli Takımımız, perşembe günü Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Dev maç öncesinde İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen orta saha oyuncusu Ruben Neves, sakatlığı nedeniyle Portekiz Milli Takımı’nın aday kadrosundan çıkarılmıştı.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Neves'in yerine Porto’dan Vitinha kadroya dahil edilmişti.

PEPE'NİN YERİNE DJALO KADRODA

Şimdi ise Portekzi Milli Takımı'nda bir yeni gelişme daha yaşandı.

Portekiz Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Pepe'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını yerine Tiago Djalo’nun çağrıldığını açıkladı.