Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'ya yenildi

AA
2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Erkek Plaj Futbolu Milli Takımımız, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 7-4'lük skorla mağlup ayrıldı.
Çeyrek final şansını kaybettik
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da Bakü Merkez Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (3) ve Mehmet Aşlamacı attı.
Bu sonuçla çeyrek final şansını kaybeden milli takım, yarın ve 9 Temmuz Pazar günü sıralama maçlarına çıkacak.