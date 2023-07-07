Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'ya yenildi Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü karşılaşmasında Danimarka'ya 7-4 mağlup oldu.

AA

2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Erkek Plaj Futbolu Milli Takımımız, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Milliler mücadeleden 7-4'lük skorla mağlup ayrıldı.

Çeyrek final şansını kaybettik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da Bakü Merkez Stadyumu'nda oynanan mücadelede milli takımın gollerini Cem Keskin (3) ve Mehmet Aşlamacı attı.

Bu sonuçla çeyrek final şansını kaybeden milli takım, yarın ve 9 Temmuz Pazar günü sıralama maçlarına çıkacak.