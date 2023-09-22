Plaj Futbolu Milli Takımı, Polonya'ya yenildi

AA
Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü müsabakasında Plaj Futbolu Milli Takımımız ile Polonya karşı karşıya geldi. Milliler, maçı 2-1'lik skorla kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi.
Rakibimiz Estonya olacak
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için 24 Eylül Pazar günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)