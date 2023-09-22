Plaj Futbolu Milli Takımı, Polonya'ya yenildi
AA

Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nin dördüncü müsabakasında Plaj Futbolu Milli Takımımız ile Polonya karşı karşıya geldi. Milliler, maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Sardinya Adası'ndaki Alghero kentinde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların tek golü Efe Lorenzo'dan geldi.

Rakibimiz Estonya olacak

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa'da ilk 10 sıra içerisinde kalabilmek için 24 Eylül Pazar günü Estonya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)