Polonya, Litvanya'yı tek golle geçti
Haber Merkezi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk hafta maçında Polonya ile Litvanya karşı karşıya geldi.

Stadion Narodowy'de oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi Polonya oldu.

GALİBİYET GOLÜ LEWANDOWSKI'DEN

Polonya'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Robert Lewandowski attı.

SÜPER LİG'DEN 4 İSİM OYNADI

Polonya'da Kasımpaşa'dan Kamil Piatkowski 77, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Galatasaray'dan Przemyslaw Franskowski 90 dakika süre aldı.

Polonya'da Başakşehirli Krzysztof Piatek ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.

POLONYA 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Polonya, gruplara 3 puanla başladı. Litvanya, ilk hafta puan alamadı.

Polonya, gruptaki bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Litvanya, Finlandiya'yı ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editor