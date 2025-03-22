Polonya, Litvanya'yı tek golle geçti

Haber Merkezi
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk hafta maçında Polonya ile Litvanya karşı karşıya geldi.
Stadion Narodowy'de oynanan müsabakada kazanan, 1-0'lık skorla ev sahibi Polonya oldu.
GALİBİYET GOLÜ LEWANDOWSKI'DEN
Polonya'ya galibiyeti getiren golü 81. dakikada Robert Lewandowski attı.
SÜPER LİG'DEN 4 İSİM OYNADI
Polonya'da Kasımpaşa'dan Kamil Piatkowski 77, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ve Galatasaray'dan Przemyslaw Franskowski 90 dakika süre aldı.
Polonya'da Başakşehirli Krzysztof Piatek ise 68. dakikada oyuna dahil oldu.
POLONYA 3 PUANLA BAŞLADI
Bu sonucun ardından Polonya, gruplara 3 puanla başladı. Litvanya, ilk hafta puan alamadı.
Polonya, gruptaki bir sonraki maçında Malta'yı ağırlayacak. Litvanya, Finlandiya'yı ağırlayacak.
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