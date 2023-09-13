Polonya Milli Takımı'nda Fernando Santos dönemi sona erdi

AA

Polonya Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildi.

Federasyon tarafından 9 ay önce milli takımın başına getirilen 68 yaşındaki Santos, Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda alınan kötü sonuçların ardından görevinden alındı.

"Spor kariyerinde kendisine bol şans diliyorum"

Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Milli takımımızla çalıştığı için teknik direktör Santos'a teşekkür ediyor ve bundan sonraki spor kariyerinde kendisine bol şans diliyorum.