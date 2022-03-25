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    Portekiz basını: Bizi Tanrı kurtardı

    Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final turunda A Milli Futbol Takımı'nın, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu mücadele Portekiz basınında geniş yer buldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 13:44
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    Portekiz basını: Bizi Tanrı kurtardı

    A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Portekiz ile oynadığı Dünya Kupası play-off mücadelesinin yankıları sürüyor.

    Milli takımımızın, Otavio ve Jota'nın attığı goller ile 2-0 geriye düşüp Burak Yılmaz ile 2-1'i bulması ve 85. dakikada kaçırdığı penaltı ile Dünya Kupası hayallerine veda etmesi, ülkemiz de büyük bir hayal kırıklığı yaratırken Portekiz'de ise büyük bir heyecana sahne oldu.

    Karşılaşmadan galip ayrılan Portekiz cephesinde maç sonrası büyük bir rahatlama vardı. Daha önce Dünya Kupası eleme gruplarında karşılaştığı Sırbistan'a benzer bir senaryo ile liderliği kaybeden İber ülkesi, 85. dakikada kazanılan ancak Burak Yılmaz'ın değerlendiremediği penaltı esnasında soğuk terler döktü.

    Portekiz basını: Bizi Tanrı kurtardı #1

    "BİZİ TANRI KURTARDI!"

    Maç hakkındaki manşetini son anlardaki heyecandan çıkaran Record Gazetesi, "Bizi tanrı kurtardı!" derken A Bola Gazetesi, "Bütün azizlerin yardımıyla" başlığını kullandı.

    Portekiz, Dünya Kupası play-off finalinde 29 Mart Salı günü Kuzey Makedonya ile oynarken Türkiye, aynı akşam Konya'daki hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak.

    Portekiz basını: Bizi Tanrı kurtardı #2

    Portekiz basını: Bizi Tanrı kurtardı #3


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