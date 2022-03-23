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    Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Peki Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 14:30
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    Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

    Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor...

    A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri i Play-Off Turu yarı finalinde Avrupa'nın güçlü ekibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

    Ay yıldızlı takım, tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı kazanırsa İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibi ile karşılaşacak.

    Son iki maçını kazanarak adını Dünya Kupası'na yazdırmak isteyen millilerimiz, galibiyet peşinde...

    Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz ile yapılacak maça kısa bir süre kala iki takımın muhtemel 11'leri de belli olmaya başladı.

    Milli takımı desteklemek isteyen futbolseverler ise müsabakanın tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

    Peki milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2022 Portekiz - Türkiye milli maçı muhtemel 11'ler...

    PORTEKİZ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Portekiz - Türkiye maçı, 24 Mart 2022 Perşembe günü yani yarın saat 22.45'te (TSİ) başlayacak ve Porto'da Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

    Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği zorlu müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

    Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11 ler #1

    MUHTEMEL 11'LER

    Portekiz'de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

    Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Portekiz: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar, Merih, Rıdvan, Dorukhan, Berkan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak


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