Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç için nefesler tutuldu!

Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç için nefesler tutuldu!

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşmişti. Portekiz-Türkiye maçı için geri sayım başladı. Peki Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Portekiz Türkiye milli maçı için geri sayım devam ediyor...

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri i Play-Off Turu yarı finalinde Avrupa'nın güçlü ekibi Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç, Porto'da oynanacak. Son iki maçını kazanarak adını Dünya Kupası'na yazdırmak isteyen millilerimiz, galibiyet peşinde...

Ronaldo başta olmak üzere birçok yıldıza sahip olan Portekiz ile yapılacak maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair tarih araştırmalar da hız kazandı.

Portekiz - Türkiye milli maçı için geri sayıma geçen futbolseverler maçın tarih, saat ve kanal bilgisi hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki milli maç ne zaman? Portekiz - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte 2022 Portekiz - Türkiye milli maçı tarihi...

MAÇLAR HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

2022 yılında Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'na katılan son takımları belirlemek için düzenlenen Avrupa elemeleri play-off turunda kuralar çekildi.

12 takımın A, B ve C olmak üzere 3 yola ayrıldığı play-off turunda C Yolu'nda mücadele edecek olan Türkiye, yarı finalde Portekiz'e konuk olacak.

Portekiz - Türkiye karşılaşması, 24 Mart 2022 tarihinde oynanacak. Milliler, yarı finalde Portekiz'i elemesi halinde finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle 29 Mart 2022 tarihinde kendi sahasında karşılaşacak.

TFF AÇIKLAMIŞTI

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022’de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak.

Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45’te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma daha sonra duyurulacak.