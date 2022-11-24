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Potanın Perileri'nden Arnavutluk'a 96 sayı fark

Potanın Perileri'nden Arnavutluk'a 96 sayı fark

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk'u 96 sayı fark ile 140-44 mağlup etti ve üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.