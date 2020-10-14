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    Radamel Falcao, son dakikada gol attı

    Radamel Falcao, son dakikada gol attı

    Radamel Falcao, Kolombiya-Şili maçının 90+2. dakikasında attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 09:52
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    3 büyüklerde ülkelerinin milli takımlarına çağrılan oyuncular, bu hafta iyi bir performans sergiledi.

    Kolombiya'nın Şili deplasmanına çıktığı maça sonradan dahil olan Radamel Falcao, 90+2. dakikada attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı: 2-2.

    Radamel Falcao, son dakikada gol attı - İZLE

    FEGHOULI VE VALENCIA'DAN ASİST

    Cezayir forması giyen Sofiane Feguouli, 2-2 biten karşlaşmada takımının ilk golünün asistini yaparken maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı.

    Radamel Falcao, son dakikada gol attı #1

    Fenerbahçeli Enner Valencia ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı mücadelede takımının 3. golünün asistini yaptı ve 69 dakika sahada kaldı. Ekvador karşılaşmada Uruguay'yı 4-1 mağlup etti.

    Öte yandan, Fas ile Demokratik Komgo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Fas'ta Hatayasporlu kaleci Munir ile Yeni Malatyasporlu Chebake, Kongo'da ise Fenerbahçeli Tisserand, Beşiktaşlı N'Sakala ve Galatasaraylı Luyindama forma giydi.

    Radamel Falcao, son dakikada gol attı #2

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