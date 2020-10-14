Radamel Falcao, Kolombiya-Şili maçının 90+2. dakikasında attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı.

3 büyüklerde ülkelerinin milli takımlarına çağrılan oyuncular, bu hafta iyi bir performans sergiledi.

Kolombiya'nın Şili deplasmanına çıktığı maça sonradan dahil olan Radamel Falcao, 90+2. dakikada attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı: 2-2.

Radamel Falcao, son dakikada gol attı - İZLE

FEGHOULI VE VALENCIA'DAN ASİST

Cezayir forması giyen Sofiane Feguouli, 2-2 biten karşlaşmada takımının ilk golünün asistini yaparken maçın uzatma dakikalarında oyundan alındı.

Fenerbahçeli Enner Valencia ise takım kaptanı olarak sahaya çıktığı mücadelede takımının 3. golünün asistini yaptı ve 69 dakika sahada kaldı. Ekvador karşılaşmada Uruguay'yı 4-1 mağlup etti.

Öte yandan, Fas ile Demokratik Komgo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Fas'ta Hatayasporlu kaleci Munir ile Yeni Malatyasporlu Chebake, Kongo'da ise Fenerbahçeli Tisserand, Beşiktaşlı N'Sakala ve Galatasaraylı Luyindama forma giydi.