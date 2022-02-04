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    Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz’ın madalyası altın oldu

    Milli güreşçi Ufuk Yılmaz, Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunları'nda plaj güreşi +90 kilo finalinde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanması nedeniyle altın madalya kazandı.
    • AA
    • 04.02.2022 - 23:11
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    Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz’ın madalyası altın oldu

    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada "Katar 2019 ANOC Dünya Plaj Oyunları’nda ülkemizi plaj güreşi +90 kiloda temsil eden milli güreşçimiz Ufuk Yılmaz’ın finalde karşılaştığı rakibinin yasaklı madde kullanımının tespit edilmesi üzerine sporcumuz birinci sıraya yükselerek altın madalya kazandı." ifadelerine yer verildi.

    MİLLİ GÜREŞÇİYE ALTIN MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

    Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Alparslan, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hızır Sözüer, Beşiktaş JK Güreş Birimi İdari Menajer Yardımcısı Burhan Özel, Kırkpınar Yağlı Güreş Başpehlivanı Recep Kara, Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Koordinatörü Ahmet Yıldırım ve Ufuk Yılmaz’ın ailesinin katıldığı Olimpiyatevi’ndeki törende milli sporcuya madalyasını TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan takdim etti.

    Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz’ın madalyası altın oldu #1

    "ÜLKEME ALTIN MADALYA KAZANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Ufuk Yılmaz, "Her sporcunun hayali ülkesinin milli marşını okutmak, bayrağını göndere çektirmektir. Ben de ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutluyum. Her zaman yanımda olan ailem, federasyonum, kulübüm, antrenörlerim ve tüm destekçilerime teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

    Rakibi yasaklı madde kullanan güreşçi Ufuk Yılmaz’ın madalyası altın oldu #2


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