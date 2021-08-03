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- Ramil Guliyev Tokyo'da 200 metre yarışında yarı finalde
Ramil Guliyev Tokyo'da 200 metre yarışında yarı finalde
Tokyo Olimpiyatları'nda temsilcimiz Ramil Guliyev, 200 metre koşusunda 2. olarak yarı finale çıktı.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 05:32
- Güncelleme : 03.08.2021 - 06:02
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atletimiz Ramil Guliyev, 200 metrede eleme turlarında piste çıktı.
YARI FİNALE YÜKSELDİ
3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.
YARI FİNAL YARIŞI TSİ 14.50'DE
Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.
200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.