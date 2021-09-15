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- Rıdvan Dilmen: Milli Takım Kuntz'la anlaşmaya vardı
Rıdvan Dilmen: Milli Takım Kuntz'la anlaşmaya vardı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Kuntz'la anlaşmaya vardığını iddia etti.
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 16:46
- Güncelleme : 15.09.2021 - 17:33
A Milli Takım'da hoca arayışları devam ederken, sürpriz bir isim ortaya atılmıştı. O isim ise Alman teknik adam Stefan Kuntz...
Kuntz'la ilgili spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de açıklamada bulundu.
Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor..." ifadelerini kullandı.
ALMANYA U21 TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI
Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu.
8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.