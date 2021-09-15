Rıdvan Dilmen: Milli Takım Kuntz'la anlaşmaya vardı

Rıdvan Dilmen: Milli Takım Kuntz'la anlaşmaya vardı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Kuntz'la anlaşmaya vardığını iddia etti.

A Milli Takım'da hoca arayışları devam ederken, sürpriz bir isim ortaya atılmıştı. O isim ise Alman teknik adam Stefan Kuntz...

Kuntz'la ilgili spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de açıklamada bulundu.

Dilmen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "TFF, Stefan Kuntz la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor..." ifadelerini kullandı.





ALMANYA U21 TAKIMI'NI ÇALIŞTIRDI

Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-17 ve 2020-21'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu.

8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.



