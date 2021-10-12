- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz
Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz
Letonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz," Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık. Şu an çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz" dedi.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 00:34
2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda Türkiye deplasmanda Letonya'yı son dakikada attığı golle 2-1 yenerek puanını 15'e çıkardı.
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, "Mutluluğuma mutluluk eklendi, çok önemli bir galibiyet. İhtiyaç duyuyorduk kazanmaya.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Gol attıktan sonra ağladık ve çok duygulandık. Sonuna kadar bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. İnşallah Dünya Kupası'na da gideriz, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIK"
Son düdüğe kadar ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yılmaz, "Oyun gereği 1-0 mağlup olduğumuz için elimizden geleni yaptık. O an ne gerekiyorsa yaptık. Galibiyet geldi, şu an çok mutluyuz" diye konuştu.