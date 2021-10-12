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Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz

Rıdvan Yılmaz: Çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz

Letonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz," Elimizden gelen her şeyi yaptık ve kazandık. Şu an çok mutluyuz, inşallah Dünya Kupası'na da gideriz" dedi.