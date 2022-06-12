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Rıdvan Yılmaz Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takımımızda Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı.
- 12.06.2022 - 12:30
- Güncelleme : 12.06.2022 - 12:49
A Milli Takım'da Beşiktaşlı genç futbolcu Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, genç oyuncunun sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak"
"A Millî Takım futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 14 Haziran Salı günü oynanacak Türkiye - Litvanya karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldı. A Millî Takım kafilesi ile bugün İzmir'e seyahat edecek Rıdvan, daha sonra İstanbul'a dönmek üzere takımdan ayrılacak."