Rıza Çalımbay'dan Montella sözleri: İki maçla karar verilmez Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Türk futbolunun sevilen isimlerinden Rıza Çalımbay, Vincenzo Montella için erken karar verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

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A Milli Takımımız, Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından teknik direktör olarak Vincenzo Montella ile anlaşmıştı.

Türkiye'nin başına Türk hoca gelmesini isteyen birçok çalıştırıcı da bu karara isyan etmişti.

Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanan Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı elemelerin bitmesine bir maç kala garantilerken, İtalyan çalıştırıcı da iyi bir giriş yaparak kendisini taraftara kabul ettirmişti.

"Montella için iki maçla karar verilmez"

Ligimizin deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay ise, beIN Sports canlı yayınına katılarak Montella konusunda erken karar verildiğini ifade ederek şu sözleri kullandı: