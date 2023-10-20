Rıza Çalımbay'dan Montella sözleri: İki maçla karar verilmez

A Milli Takımımız, Stefan Kuntz'un ayrılığının ardından teknik direktör olarak Vincenzo Montella ile anlaşmıştı.
Türkiye'nin başına Türk hoca gelmesini isteyen birçok çalıştırıcı da bu karara isyan etmişti.
Hırvatistan ve Letonya maçlarını kazanan Milli Takım, EURO 2024'e katılmayı elemelerin bitmesine bir maç kala garantilerken, İtalyan çalıştırıcı da iyi bir giriş yaparak kendisini taraftara kabul ettirmişti.
"Montella için iki maçla karar verilmez"
Ligimizin deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay ise, beIN Sports canlı yayınına katılarak Montella konusunda erken karar verildiğini ifade ederek şu sözleri kullandı:
Montella'ya iki maçla karar verilmez. O gruptan çıkabilecek bir takımımız vardı. Eskiden A Milli Takım'a Türkiye'den çok oyuncu alınırdı. Şimdi Avrupa'dan daha çok alınıyor. Hırvatistan eski Hırvatistan değil. Güzel bir zamanda yakaladık ve iyi bir şekilde değerlendirdik. Letonya zaten bizim seviyemizde değil. Teknik direktörlük görevi için benim de adım geçti ancak kısmet Montella'nınmış. İnşallah A Milli Takım her zaman başarılı olur.
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