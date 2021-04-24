Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakaları ile devam ediyor.

10. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyonanın 6. gününde grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.

Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı-Video

KENDİ REKORUNU GELİŞTİRDİ

En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.

4 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.

Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti.

Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.