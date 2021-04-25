Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 10. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söylerken, Olimpiyat yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenerek altın madalya elde etti.

"ŞÜKÜRLER OLSUN, HALKIMA 10. ŞAMPİYONLUĞUMU YAŞATTIM"

Rıza, "Allah'a şükürler olsun, 10. kez Avrupa şampiyonluğumu ülkeme, halkıma yaşatmak nasip oldu." dedi.

Rıza Kayaalp: Halkıma 10. şampiyonluğu yaşattım, şükürler olsun-Video

"ZOR BİR YIL GEÇİRDİK"

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir sürecin yaşandığına işaret eden Rıza, "Zor bir yıl geçirdik. Ardından çalışıp, formumuzu tekrar bulup, önemli rakiplerle güreşip 11. final ve 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etmek kolay olmadı. Ama şükürler olsun içimizdeki kazanma arzusu sayesinde bunu başardık." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı-Video

"OLİMPİYAT YOLUNDA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEĞİM"

Tek eksiğinin olimpiyat altın madalyası olduğunu dile getiren Rıza, "Bu şampiyonluk, benim için de büyük moral oldu. Olimpiyat yolunda emin adımlarla, eksiklerimi gidererek çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

10. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp madalya töreninde-Video

"FİNALİN BİR GÜN SONRA OLMASI ZORLAYICI OLUYOR"

Rıza Kayaalp, elde ettiği 10. Avrupa şampiyonluğuyla ilgili şunları kaydetti:

"İlk gün rakiplerimi kolay geçtim. Ukraynalı ve Rumen rakiplerimi sayı tuşuyla, yarı finalde Alman rakibimi tuşla yenerek finale kaldım. Finalin bir gün sonra olması benim için biraz daha zorlayıcı oluyor. Çünkü yorgunluk bir gün sonra çıkıyor ama finalde de zorlu mücadelenin ardından bu şampiyonluğu ülkeme kazandırmış oldum."