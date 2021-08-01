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    Rıza Kayaalp Tokyo'da çeyrek finalde

    Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'nda Litvanyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 05:10
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 05:20
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    Rıza Kayaalp Tokyo'da çeyrek finalde

    2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Greko-Romen güreş stilde 130 kilo mücadelesinde şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp, Litvanyalı rakibi Mantas Knystautas'ı 5-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

    RIZA HATA YAPMADI, RAHAT BİTİRDİ

    Makuhari Messe'deki mücadelede Rıza Kayaalp, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında rahat bir oyun sergiledi. 5-0 öne geçen milli güreşçi, savunmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

    Rıza Kayaalp Tokyo da çeyrek finalde #1

    Rıza Kayaalp Tokyo da çeyrek finalde #2

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