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Rıza Kayaalp Tokyo'da çeyrek finalde
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Tokyo Olimpiyatları'nda Litvanyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 05:10
- Güncelleme : 01.08.2021 - 05:20
2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Greko-Romen güreş stilde 130 kilo mücadelesinde şampiyon güreşçimiz Rıza Kayaalp, Litvanyalı rakibi Mantas Knystautas'ı 5-1 yenerek çeyrek finale çıktı.
RIZA HATA YAPMADI, RAHAT BİTİRDİ
Makuhari Messe'deki mücadelede Rıza Kayaalp, Litvanyalı Mantas Knystautas karşısında rahat bir oyun sergiledi. 5-0 öne geçen milli güreşçi, savunmada hata yapmadı ve karşılaşmayı 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.