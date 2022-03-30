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Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın

Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın

Türkiye maçının ardından Mancini, "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" dedi.