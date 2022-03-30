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    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın

    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın

    Türkiye maçının ardından Mancini, "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 00:32
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    Dünya Kupası yolunda yarı finalde Kuzey Makedonya'ya flaş bir şekilde yenilerek Katar vizesi alamayan İtalya, dostluk maçında A Milli Takımımız'ı 3-2 yendi.

    Maçın ardından Gök Mavililer'in teknik direktörü Stefan Kuntz, Türk taraftarlara övgüler yağdırdı.

    2013-2014 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan hoca, Konya'daki maçın ardından, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı." dedi.

    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın #1

    "BİR GÜN TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?"

    Yeniden Türkiye'de çalışmak ister misin diye sorulan Mancini, "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın? Gelecek ne gösterir bilinmez ancak Türkler arasında olmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın #2


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