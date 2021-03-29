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    Roberto Mancini: EURO 2020'deki grubumuz kolay değil

    A Milli Takım'ın EURO 2020'deki rakiplerinden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, Türkiye'den çekindiklerini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 08:52
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    Roberto Mancini: EURO 2020'deki grubumuz kolay değil

    A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç'i mağlup etmesi Avrupa basınının gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

    Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Türkiye'nin formunun şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

    Roberto Mancini: EURO 2020 deki grubumuz kolay değil #1

    "TÜRKLER BİZE BİRÇOK SORUN ÇIKARTACAK"

    Kura çekimi sonrasında söylediği sözleri hatırlatan İtalyan teknik adam, "Türk futbolunu ve sahip oldukları ruhu iyi biliyorum. EURO 2020'deki grubumuzun kolay olmadığını söylediğimde Türkiye, İsviçre ve Galler ile yapacağımız karşılaşmaların zor olacağını kastetmiştim. Türkler; Fransa, Belçika, Almanya veya Hollanda gibi üst düzey takımlar olmayabilirler ama yine de bize birçok sorun çıkartacaklardır." dedi.

    Avrupa Şampiyonası'ndaki rakibimiz İtalya, Dünya Kupası Elemeleri'nde Kuzey İrlanda ve Bulgaristan'ı yenerek 2'de 2 yaptı.

    Roberto Mancini: EURO 2020 deki grubumuz kolay değil #2

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