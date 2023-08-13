Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'ndan ayrıldı

İtalya'da bir dönem alınan kararla birlikte resmen sona erdi. İtalya Milli Takımı'nın başarılı çalıştırıcısı Roberto Mancini 2024 yazında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde görevinden ayrıldı.
İtalya Futbol Federasyonu, Mancini'nin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Federasyon, Mancini yerine gelecek yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanacağını duyurdu.
2018'de göreve geldi
Daha önce ülkemizde 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve 1 Türkiye Kupası zaferi yaşayan Roberto Mancini, Mayıs 2018'de İtalya Milli Takımı'nın başına geçmişti.
EURO 2020'yi kazanma başarısı gösterdi
58 yaşındaki Mancini, takımıyla EURO 2020'yi kazanma başarısı göstermişti. Tecrübeli teknik adam İtalya Milli Takımı'nın başında 61 maça çıktı. İtalya, bu maçlarda 39 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.