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    Ronaldo İsveç maçını televizyondan izledi

    Ronaldo İsveç maçını televizyondan izledi

    Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo, Portekiz-İsveç maçını evindeki büyük televizyondan takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 23:02
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 23:02
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    UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz ile İsveç karşı karşıya geldi.

    Maç öncesi yapılan testler sonucu koronavirüse yakalandığı belirlenen ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, ambulans uçakla İtalya'ya geri dönmüştü.

    MAÇI TELEVİZYONDAN İZLEDİ

    Evinde karantinaya giren tecrübeli oyuncu, karşılaşmayı televizyondan takip etti.

    Takım arkadaşlarını ekran başında destekleyen 35 yaşındaki futbolcunun kullandığı televizyonun büyüklüğü, sosyal medyada gündem oldu.

    Fotoğrafı gören futbolseverler, "Statta değil, maçı evden izliyor." şeklinde espri yaptı.

    Ronaldo İsveç maçını televizyondan izledi #1

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