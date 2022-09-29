Ronaldo'nun kardeşinden Portekizliler için sert sözler

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, ülkesinde büyük eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuya sahip çıkarken Portekizliler için ağır sözler kullandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup liderliğinden olurken eleştirilerin hedefinde Cristiano Ronaldo vardı.

Performansı nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuya ablası Katia Aveiro sahip çıktı. Aveiro'nun hedefinde Portekiz halkı vardı.

"Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Katia Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar" sözlerini kullandı.

Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli ismi

Uluslar Ligi'nde 2 golü bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından biri olacak. 37 yaşındaki futbolcunun turnuvadan sonra milli takımı bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.