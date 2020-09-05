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    Ronaldo'yu arı soktu, maç kadrosundan çıkarıldı

    Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Cristiano Ronaldo'yu arı soktu. Yıldız futbolcu Uluslar Ligi'nde oynayacakları Hırvatistan maçının kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 17:11
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    Ronaldo'yu arı soktu, maç kadrosundan çıkarıldı

    Uluslar Ligi C grubunda bu akşam Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.

    Maç saatini bekleyen Portekiz'de, takımın en önemli silahı olan Cristiano Ronaldo'yu arı soktu.

    KADRODAN ÇIKARILDI

    Karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan 35 yaşındaki futbolcu, müsabakada forma giyemeyecek.

    Ronaldo yu arı soktu, maç kadrosundan çıkarıldı #1

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