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Ronaldo'yu arı soktu, maç kadrosundan çıkarıldı
Portekiz Milli Takımı kampında bulunan Cristiano Ronaldo'yu arı soktu. Yıldız futbolcu Uluslar Ligi'nde oynayacakları Hırvatistan maçının kadrosundan çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 17:11
Uluslar Ligi C grubunda bu akşam Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
Maç saatini bekleyen Portekiz'de, takımın en önemli silahı olan Cristiano Ronaldo'yu arı soktu.
KADRODAN ÇIKARILDI
Karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan 35 yaşındaki futbolcu, müsabakada forma giyemeyecek.