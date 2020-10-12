Rus basınından Cengiz Ünder'e övgü

Rusya-Türkiye maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Cengiz Ünder, performansıyla sadece ülke basınından değil Rus basınından da övgü aldı. Milli futbolcu 'kusursuz' olarak nitelendirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya ile A Milli Takımımız karşı karşıya geldi. Bu mücadele Rus basınında da geniş yankı buldu.

"Türkler ikinci yarıyı bekledi" başlığını kullanan Kommersant, Rusya'nın Uluslar Ligi'nde ilk defa puan kaybettiğine dikkati çekti.

Milli Takımımızın ve özellikle Cengiz Ünder'in ikinci yarıdaki etkili oyununa övgüler yağdıran gazete, "Bunun nedeni sadece çevik ve kusursuz orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'in oyuna dahil olması değildi. Daha derin bir şeyler oldu. Rusya Milli Takımı, Türkiye'nin maçın başındaki haline büründü." yorumunda bulundu.

"ZAFERE YAKIN OLAN TARAF TÜRKLERDİ"

Rusya Milli Takımı'nın ikinci yarıda kötü bir oyun sergilediğine vurgu yapan Championat.com sitesi, "Milli takımımız Uluslar Ligi'nde neredeyse evinde kaybediyordu. Türk Milli Takımı bir ana kadar hiç topa vuramadı. Tüm oyunlarının bağlı olduğu Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu topla çok ağır kaldılar. Devre arasından sonra Güneş, Jirkov ve Kuzyaev'in kanatları üzerindeki baskıyı artırmaya karar vererek Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Türk Millilerin ikinci yarıda attıkları golü hak ettiklerini itiraf etmek gerekiyor. Zafere yakın olan taraf da Türklerdi." değerlendirmesini yaptı.

CENGİZ'E ÖVGÜ

Rusya'nın ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttuğunu, ancak Cengiz'in elinde sihirli değnek varmışçasına bunu tersine çevirdiğini yazan Moskovski Komsomolets gazetesi ise, "Devre arası her şeyi tersine çevirdi, hem de tek bir değişiklikle. Şenol Güneş, Efecan Karaca'nın yerine Cengiz Ünder'i sahaya sürdü. Cengiz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Yuriy Jirkov'un kanadını karıştırmayı başardı." yorumunu yaptı.

Eski Rus futbolcu Aleksandr Mostovoy ise Sport-express.ru sitesi ile söyleşisinde, "Türkler ilk yarıda böyle bir baskı beklemiyorlardı. İkinci yarı ise rakibimiz zafere daha yakın olan taraftı." sözleriyle maçı yorumladı.