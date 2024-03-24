Rusya - Paraguay maçı iptal oldu! Nedeni terör saldırısı Moskova’daki terör saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında oynanacak dostluk maçı iptal edildi.

İHA

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçının, meydana gelen terör saldırısının ardından iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.

Maç 25 Mart'ta yapılacaktı

Normal şartlarda iki ülkenin hazırlık karşılaşması 25 Mart tarihinde oynanacaktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)