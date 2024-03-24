Rusya - Paraguay maçı iptal oldu! Nedeni terör saldırısı

İHA
Rusya Futbol Federasyonu (RFS), Rusya ile Paraguay arasında Moskova'da yapılması planlanan dostluk maçının, meydana gelen terör saldırısının ardından iptal edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, konser salonuna düzenlenen ve 110'dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Moskova'da yapılması planlanan Rusya-Paraguay dostluk maçının yapılmayacağını duyurdu.
Maç 25 Mart'ta yapılacaktı
Normal şartlarda iki ülkenin hazırlık karşılaşması 25 Mart tarihinde oynanacaktı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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