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    Rusya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Hazırlık maçında Almanya ile 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'nde Rusya'ya konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 12:57
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 12:57
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    Rusya-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

    Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

    Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

    Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

    Rusya-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    11 Ekim Pazar günü Rusya'nın başkenti Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak Rusya-Türkiye mücadelesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

    Rusya: Shunin, Smolnikov, Sorokin, Kutepov, Karavaev, Zobnin, Ozdoev, AntonMiranchuk, Zhirkov, Gazinsky, Dzyuba

    Türkiye: Mert, Umut, Çağlar, Merih, Zeki, Mahmut, Dorukhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

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