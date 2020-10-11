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- Rusya'da Mario Fernandes'in korona testi pozitif
Rusya'da Mario Fernandes'in korona testi pozitif
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın sahasında A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek Rusya'da maç öncesinde Mario Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 11.10.2020 - 13:54
CSKA Moskova ve Rusya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Mario Fernandes'in koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
KADRODAN ÇIKARILDI
Türkiye maçı öncesinde rutin testlere giren oyuncularda Fernandes haricinde pozitif vakaya rastlanmadı.
Mario Fernandes kadrodan çıkarılırken oyuncu takımdan izole edildi. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcunun semptom göstermediği de belirtildi.