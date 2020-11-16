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Ryan Babel koronavirüse yakalandı

Ryan Babel koronavirüse yakalandı

Daha önce girdiği 3 testin sonucu negatif olsa da semptom gösterdiği için bir kez daha teste sokulan Ryan Babel'in, koronavirüse yakalandığı açıklandı.