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    Ryan Babel koronavirüse yakalandı

    Ryan Babel koronavirüse yakalandı

    Daha önce girdiği 3 testin sonucu negatif olsa da semptom gösterdiği için bir kez daha teste sokulan Ryan Babel'in, koronavirüse yakalandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 09:31
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    Galatasaray'a, milli takıma giden bir oyuncudan daha kötü haber geldi.

    Omar'ın koronavirüse yakalanması ve Luyindama'nın sakatlık geçirmesinin ardından, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in de koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

    Hollanda Milli Takımı kampında teste sokulan 33 yaşındaki oyuncu, sonuçlar negatif çıksa da semptom gösterdiği için bir kez daha teste tabi tutulmuştu.

    4. TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Yapılan son testin pozitif çıkması üzerine tecrübeli oyuncu, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

    Ryan Babel, Hollanda-Polonya karşılaşmasında oynayamayacak.

    Ayrıca Babel'in Kayserispor ve Rizespor maçlarında da forma giymesi beklenmiyor.

    Ryan Babel koronavirüse yakalandı #1

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