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Ryan Donk, ilk milli maçında gol attı
Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçında fileleri havalandırmayı başardı.
- Haber Merkezi
- 25.03.2021 - 10:36
- Güncelleme : 25.03.2021 - 10:49
Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Ryan Donk, aldığı milli takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.
Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 3-0 yendiği maçta gol attı.
PENALTIDAN ATTI
Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Donk, maçın adamı seçildi.
Diğer taraftan sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.