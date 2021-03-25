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    Ryan Donk, ilk milli maçında gol attı

    Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk, 3-0 kazandıkları Cayman Adaları maçında fileleri havalandırmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 10:36
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 10:49
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    Ryan Donk, ilk milli maçında gol attı

    Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Ryan Donk, aldığı milli takım davetinin ardından ilk maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

    Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika- Karayipler Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Surinam Milli Takımı'nın Cayman Adaları'nı 3-0 yendiği maçta gol attı.

    PENALTIDAN ATTI

    Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Donk, maçın adamı seçildi.

    Diğer taraftan sarı-kırmızılı kulüp, Twitter'dan yaptığı paylaşımla tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.

    Ryan Donk, ilk milli maçında gol attı #1

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