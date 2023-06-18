Sahaya giren taraftar Cristiano Ronaldo'yu havaya kaldırdı Portekiz-Bosna Hersek maçında sahaya giren bir taraftar Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti ve yıldız futbolcuyu havaya kaldırdı.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.

Portekiz 3'te 3 yaptı

Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Bosna Hersek ise 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında İzlanda deplasmanına gidecek. Bosna Hersek, sahasında Lüksemburg'u ağırlayacak.

Ronaldo'nun ayaklarına kapandı

Mücadelenin bitmesiyle birlikte sahaya atlayan bir taraftar, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ayaklarına kapandı.

Ronaldo'dan ters bir tepki görmeyen taraftar, 37 yaşındaki yıldızı bu kez kucağına aldı. Bu anların devamında taraftar ve Ronaldo gol sevinci yaptı. Ortaya çıkan bu görüntü sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.