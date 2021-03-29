Sahayı terk eden Ronaldo'ya ceza gelebilir

Portekiz-Sırbistan maçında attığı golün verilmemesine kızan ve pazubandı yere atıp sahayı terk eden Cristiano Ronaldo, FIFA yaptırımıyla karşı karşıya kalabilir.

Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde oynanan Sırbistan-Portekiz maçının 90+3. dakikasında takımını 3-2 öne geçiren Cristiano Ronaldo'nun şutu, gol değeri kazanmamıştı.

Hakeme itiraz eden yıldız futbolcu, sarı kart görünce sinirlenerek henüz maç bitmeden kaptanlık pazubandını fırlatıp soyunma odasına gitmişti.

1-2 MAÇ CEZA ALABİLİR

Corriere dello Sport, eğer FIFA Ronaldo'nun tepkisini 'saldırgan veya şiddet içeren davranış' olarak ele alırsa, tecrübeli oyuncunun ceza alabileceğini yazdı.

Konuyla ilgili olarak FIFA Disiplin Yasası'nın 11. Maddesi kuralının ihlal edilip edilmediği araştırılıyor. 36 yaşındaki Ronaldo, suçlu bulunması halinde en az bir 1-2 maç ceza alabilir.

Portekiz'in eski yıldızlarından Fernando Meira konuyla ilgili olarak, "Cristiano, Sırbistan maçında son dakikalarda çizgiyi geçen topu gol verilmedi diye Portekiz Milli Takımı'nın kaptanlık bandını yere atıp, soyunma odasına gidemez. Bu kadar önemli bir isim bunu yapamaz. Yaptığı asla kabul edilemez." ifadelerini kullanmıştı.