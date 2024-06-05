Sakatlığı ciddi! Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Oyuncu, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, dün akşam İtalya maçında sakatlanarak oyundan çıkan Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan, daha sonra da hastaneye götürülen millî futbolcumuz Ozan Kabak'ın muayene ve tetkikleri tamamlandı. Yapılan kontroller sonucunda, Ozan'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve 24 yaşındaki defans oyuncumuz, sakatlığının ciddiyeti sebebiyle A Millî Takımımızın EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldı. Yaşamış olduğu talihsiz sakatlık nedeniyle Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde sahalara yeniden dönmesini diliyoruz.

Ne olmuştu?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi.

Bu müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında ise A Milli Takım'da üzücü bir gelişme yaşandı.

Maçın 39. dakikasında Mateo Retegui ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Ozan Kabak, bir süre yerde kaldı ve ayağa kalkamadı.

Büyük bir acı çektiği görülen Ozan Kabak oyun alanını sedye ile terk ederken, kariyerini Hoffenheim'da sürdüren stoperin yerine oyuna Merih Demiral dahil oldu.

Taraftarlar destek oldu

Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü.

Çağlar kadrodan çıkarılmıştı

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosuna davet alan geniş kadrosunda stoper oynayabilecek isimlerin sayısı, Çağlar Söyüncü'nün sakatlık geçirmesiyle 1 kişi eksilmişti.

Savunmanın ortasında görev alabilecek isimler

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Merih Demiral

Samet Akaydin

Cenk Özkacar

Kaan Ayhan