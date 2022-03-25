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    Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nı seçti

    Köln'de forma giyen Salih Özcan, bugün Türkiye'ye gelerek milli takımın kampına katılmak üzere Konya'ya hareket etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 17:35
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    Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı'nı seçti

    FC Köln'de performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Salih Özcan, hem A Milli Takımımız'dan hem de Almanya Milli Takımı'ndan teklif almıştı.

    Özcan, Almanya alt yaş milli takımlarında forma giyerken, U21'de ise Stefan Kuntz'un öğrencisiydi. 24 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, yeni dönemde ay-yıldızlı ekipte görev yapacak.

    İTALYA MAÇI KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

    Bu sezon Bundesliga'da Köln formasıyla 25 maça çıkıp 2 gol, 1 asist yapan Salih Özcan, A Milli Takımımızın 29 Mart’ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi.

    Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı nı seçti #1

    "BU KARARI ALMAMDA EN BÜYÜK FAKTÖR AİLEM"

    Açıklamalarda bulunan Özcan, "Bu kararı almamda en büyük faktör ailem oldu. Kararımı vermeden önce ailem ile oturup konuştuk. Kolay olmayacağını biliyordum, ailemin desteği ile Türkiye Milli Takımı'nı seçtim.

    Stefan Kuntz ve Hansi Flick ile duygusal konuşmalarımız oldu. Stefan Kuntz ile U21 Avrupa Şampiyonası'nı kazandık. Bu süreçte bana yaklaşımı, Türkiye Milli Takımı hakkındaki projeleri ve düşünceleri kararımı olumlu etkiledi." ifadelerini kullandı.

    Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı nı seçti #2

    Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı nı seçti #3


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