Salih Özcan: Bizim için çok önemli 2 maç Milli futbolcu Salih Özcan, "Bizim için çok önemli 2 maç. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak" dedi.

DHA

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli futbolcu Salih Özcan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Geldiğimiz için çok mutluyuz"

Milli takıma çok fazla genç oyuncu dahil edildiğini belirten Salih Özcan, şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz için çok mutluyuz. Çok genç oyuncu geldi. Onları da bekledik. Antrenmanlar başladı. Önümüzdeki 2 maçı da inşallah yenelim ve sonra bakalım. Milli takımdan geldikten sonra birbirimizi özlüyoruz. Ondan sonra buraya varınca mutluluk geliyor. Onu da sahada ve maçlarda göstermek istiyoruz.

"Sert rakip olduklarını düşünüyoruz"

Macaristan ve Avusturya ile oynayacakları maçları değerlendiren Salih Özcan, şu şekilde konuştu:

Evet sert rakip olduklarını düşünüyoruz. Ama bizim için çok önemli 2 maç. Onları yeneceğimizi düşünüyorum. Bizim için çok iyi bir test olacak. Biz tam olarak hazır değiliz. Analizlerde neleri daha iyi yapabileceğimizi görüyoruz.

"O günü dört gözle bekliyorum"

Salih Özcan, EURO 2024’te bazı maçların Dortmund’da oynanacak olmasıyla ilgili ise şunları dedi:

O günü dört gözle bekliyorum. Bizim milletimizle o stat daha sesli olur. Kırmızıya boyayacağız. İnşallah orada iyi maçlar çıkarırız.

"Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum"

Milli takıma ilk kez davet edilen Can Uzun hakkında konuşan Salih Özcan, şu sözleri sarf etti:

Antrenmanda ilk defa gördüm. Heyecanlı ve mutlu. Ben bizim milli takımı tercih etmesinden dolayı mutluyum. Genelde çok mutluyuz. Kenan Yıldız ile Can Uzun’la Türk milli takımını seçtikleri için çok mutluyuz. İnşallah iyi bir zaman geçiririz.

"Nuri Hoca ile bayağı iyi anlaşıyoruz"

Borussia Dortmund’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Nuri Şahin’in kendisine yardımcı olmaya çalıştığını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Nuri Hoca ile bayağı iyi anlaşıyoruz. Geldiği için ben mutluyum. Taktiksel olarak çok yüksek bir kalite geldi takıma. Benimle çok analiz yapıyor. Neyi doğru, neyi kötü yaptığımı anlatmaya çalışıyor. Çok mutluyum Nuri ağabey geldiği için.

"Onu da maçlara davet ettim ve gelmek istiyor"

Milli maçlara Nuri Şahin’i de davet ettiğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Ev sahibi sayılırız. O da takımımızın kaliteli olduğunu söylüyor ve büyük avantaj olarak görüyor. O da maçları dört gözle bekliyor. Onu da maçlara davet ettim ve gelmek istiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)