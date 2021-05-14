Salih Uçan: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Salih Uçan, Milli Takım'a çağırılmadığı için Şenol Güneş'e sitem etti.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'de yer alacak olan A Millî Futbol Takımının turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosunu açıkladı. Kadronun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından tartışmalar da başladı.

Süper Lig'de Alanyaspor forması altında gösterdiği performans ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Salih Uçan da kendisine ait sosyal medya hesabından sitemde bulundu.

“BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM”

Salih Uçan açıklamalarında, “Mesajlarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Milli Takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur. Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum; ancak büyük de bir hayal kırıklığı yaşıyorum.

2 senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. " ifadelerini kullandı.

“SALİH UÇAN SAKAT”

Şenol Güneş, basın toplantısında Salih Uçan ile ilgili gelen soruya "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık." yanıtı vermişti.